G2 verpasst Überraschung gegen Gen.G bei LoL-Turnier MSI

Nach der erfolgreichen Qualifikation in den Play-Ins des Turniers wurde G2 mit dem koreanischen Meister ein schwieriger Gegner zugelost. In dessen ersten Serie seit dem Sieg im LCK-Finale gewann Gen.G bereits das erste Spiel souverän, und nahm G2 im zweiten Spiel dann in unter 20 Minuten sogar noch deutlicher auseinander.