Gaimin Gladiators gewinnt drittes Dota-2-Major in Folge

Gaimin gegen Liquid ist die Rivalität der Saison. In jedem diesjährigen Dota-2-Major trafen sie im Finale aufeinander, so auch auf Bali, und jedes Mal gewann Gaimin. Mit dem Sieg über Liquid holte das Team sein drittes Major in Folge – das hat in der Geschichte von Dota 2 noch kein anderes Team geschafft.