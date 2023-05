Gaimin Gladiators ist Champion des ESL One Berlin Major

Berlin (dpa) - . In einem spektakulären Finale hat Gaimin Gladiators seinen Rivalen Team Liquid mit 3:1 besiegt und ist damit Champion des ESL One Berlin Dota 2 Majors. Der Deutsche Erik „tOfu“ Engel blickt nun mit Gaimin in Richtung Seattle, zur Dota-2-Weltmeisterschaft „The International“.