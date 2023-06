Gaimin mit zweistündigem Spiel am ersten Tag des Bali-Major

Gaimin, das Team um den deutschen Spieler Erik „tOfu“ Engel, hatte die ersten 30 Minuten die Nase vorn. Dann holte Quest auf und in den nächsten anderthalb Stunden wechselten sich die beiden Teams mit den Vorsprüngen ab. In der 124. Minute gewann Quest den entscheidenden Teamfight, auf dessen Basis sich das Team den Sieg holte. In der Dota-2-Szene auf Twitter wurde das Spiel bereits zum Meme.