Gen.G holt gegen T1 dritten Titel der LoL-Liga LCK in Folge

Bereits im Halbfinale der Playoffs hatte sich Gen.G knapp gegen T1 durchgesetzt. Das Team um LoL-Legende Lee „Faker“ Sang-hyeok zog gegen KT Rolster dann aber auch das Ticket für das Finale. In der Wiederauflage des Duells hatte T1 gegen ein starkes Gen.G diesmal keine Chance. Nur in der dritten Partie wurde es kurz brenzlig, doch Gen.G machte den Sack zum dritten LCK-Titel in Folge letztlich zu.