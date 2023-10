Gespaltene Reaktionen auf Frauen im Ultimate Team von FC24

Er freue sich für die Frauen, dass sie im Spiel seien, er „finde es aber quatschig, dass man Frauen und Männer zusammen in einem Team spielen darf“, sagte er in seinem Twitch-Stream. Er argumentierte, dass Frauen im realen Fußball nicht mit Männern mithalten könnten, „das ist einfach das Gesetz der Natur“, sagte er und plädierte für eine Geschlechtertrennung auch im Videospiel. „In den Packs finde ich es auch quatischig, ich möchte keine Frau in den Packs ziehen, da ich sowieso nicht mit den spielen werde“, sagt er.