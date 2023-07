HeroMarine in Top Vier des WardiTV-Turniers in Starcraft 2

Am Ende triumphierte Park „Dark“ Ryung-woo, ebenfalls Südkoreaner. Im Zerg-gegen-Zerg-Matchup setzte er sich in einer Best-of-Seven-Serie im Finale gegen Solar durch (4:2). In der Winterausgabe des Turniers war der ehemalige Weltmeister noch knapp im Finale gescheitert, nun machte Dark den Titel endlich perfekt.