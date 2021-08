HeRoMaRinE sicher durch Gruppe C der Starcraft 2 EU Masters

HeRoMaRinE kann sich bei den Starcraft 2 EU Masters Fall behaupten. Foto: Benedikt Wenck/dpa (Bild: dpa) (Foto: Benedikt Wenck/dpa)

Köln - Gabriel «HeRoMaRinE» Segat ist mit einer Bilanz von fünf Siegen bereits zwei Spieltage vor Ende der Gruppenphase sicher in den Herbst-Playoffs der Starcraft 2 Dreamhack Masters Europe.

Der deutsche Terraner-Spieler von Mousesports setzte sich in Gruppe C unter anderem gegen den Franzosen Théo «PtitDrogo» Fredyière (2:1) und den Russen Ivan «Vanya» Chepurnov (2:0) durch. Vanya ist als Zweitplatzierter auch der Einzige, der HeRoMaRinE in der Siegesbilanz noch den Gruppensieg streitig machen kann.

Ebenfalls eine solide Leistung zeigte Tobias «ShoWTimE» Sieber in Gruppe A. Mit einer Bilanz von 4:1 musste er sich bisher nur dem Polen Krystian «Krystianer» Szczęsny geschlagen geben. Mit Weltmeister Riccardo «Reynor» Romiti, der die Gruppe ungeschlagen anführt, wartet jedoch am Sonntag noch die größte Aufgabe für den Protoss-Spieler von Team BIG.

