Hülkenberg auch bei E-Sport-Grand-Prix nicht auf Podestkurs

Wurde Zehnter zum Auftakt der virtuellen Formel-1-Saison: Nico Hülkenberg.

London - Nico Hülkenberg hat auch beim verkürzten Auftakt der neuen virtuellen E-Sport-Grand-Prix-Serie der Formel 1 einen Podestplatz verpasst.

Der 32 Jahre alte gebürtige Emmericher kam beim virtuellen Rennen mit aktuellen und ehemaligen Piloten sowie anderen Sport- und Entertainment-Assen auf den zehnten Platz. Nach einem Crash beim Start waren Hülkenbergs Chancen auf einen Top-Rang vergeben.

Den Sieg beim ersten Rennen der Serie, mit der die Formel 1 auf die Absage aller Grand Prix bis Ende Mai wegen der Coronavirus-Pandemie reagierte, sicherte sich der 20 Jahre alte chinesische Formel-2-Pilot Guanyu Zhou. Eigentlich sollten 28 Runden gefahren werden, nach technischen Problemen wurde auf 14 Runden auf dem simulierten Bahrain International Circuit reduziert.

Weitere virtuelle Rennen sollen an den Sonntagen folgen, an denen unter anderem in Shanghai, Hanoi oder auch in Monte Carlo gefahren wäre. Bis Ende Mai sind zunächst alle Grand Prix abgesagt oder verschoben auf unbestimmte Zeit.

«Comeback in Rennen 2, wer hätte das gedacht», hatte Hülkenberg vor dem Rennen per Videospiel gescherzt, nachdem es für den ausgefallenen Auftakt in Australien noch keinen virtuellen Ersatz für die Fans gegeben hatte. Auch unmittelbar dem Rennstart war der Rheinländer bester Laune: «Ich bin top vorbereitet, habe noch eine Tafel Schokolade gegessen», scherzte Hülkenberg. Die 18-minütige Qualifikation hatte «Hulk» auf Rang fünf beendet.

Nach 177 Rennstarts in der Formel 1, bei denen ihm nicht ein Podiumsplatz gelungen war, waren die Hoffnungen auf ein Ende der Serie schnell dahin. «Sekt oder Selters», hatte Hülkenberg angekündigt. Mit einer rasanten Aufholjagd machte Hülkenberg noch einiges gut, der Schampus blieb aber anderen vorbehalten.