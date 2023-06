Hype vorbei? Wie E-Sport-Teams mit der Rezession umgehen

„Es ist nicht ganz so einfach in diesem Jahr, neue Partnerschaften zu finden“, sagt Victor Goossens, Co-Chef und Gründer von Team Liquid, einem international tätigen E-Sport-Team aus Amsterdam. „In einer Rezession denken große Unternehmen als erstes darüber nach, vielleicht nicht so viel für Marketing auszugeben. Das bekommen wir natürlich zu spüren.“ Daneben seien Medienrechte, digitales Merchandise und Beteiligungen an Ligen wichtige Umsatzquellen.