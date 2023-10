Ist Counter-Strike 2 noch nicht bereit für den E-Sport?

Dass die Spielzeit in CS2 künftig kürzer ist, könnte die Zeitplanung von Turnieren vereinfachen, meint Blicharz. In CS:GO brauchte ein Team bislang 16 Runden zum Gewinn einer Karte, in CS2 sind es nur noch 13. „Counter-Strike-Turniere sind sehr lang. Es ist herausfordernd, sie so zu gestalten, dass Leute sich nicht langweilen“, sagt er. „Es ist eine positive Sache, wenn die Länge von Spielen nicht so weit auseinandergeht.“