Jonny in FIFA 23 Global Series Playoffs - DullenMIKE raus

Jonny setzte damit seinen derzeit starken Lauf fort. Erst vor wenigen Tagen schaffte er den Sprung unter die Top Vier der Virtual Bundesliga. Seine Bilanz bei den europäischen Play-Ins der FGS: Sechs Siege und zwei Niederlagen im Schweizer Modus sowie starke Spiele in der K. o.-Runde. In der ersten Runde der Upper Bracket gewann er gegen das britische Szene-Urgestein Spencer „Gorilla“ Ealing (5:4). Damit schaffte Jonny schon früh in seiner Karriere den Sprung auf die große internationale Bühne.