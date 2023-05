Kampf der Giganten im westeuropäischen Dota Pro Circuit

Diese Rivalität ist für beide Teams besonders. „Es fühlte sich sehr gut an, wieder gegen sie zu spielen, weil wir gut mit ihnen befreundet sind“, sagte Gaimins Melchior „Seleri“ Hillenkamp der Deutschen Presse-Agentur wenige Wochen zuvor, nach dem Sieg gegen Liquid im Finale des ESL One Berlin Majors. „Es ist ein bisschen gemein, weil wir immer wieder gegen sie spielen und sie schon wieder Zweiter wurden. Aber so funktionieren nun mal Wettkämpfe.“