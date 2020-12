Kein Sieg für Alsfelder Vertreter

Jetzt teilen:

ALSFELD - Auch wenn der Spielbetrieb auf den heimischen Grünflächen ruht - virtuell darf es seit vergangenem Wochenende wieder richtig zur Sache gehen. Der Hessische Fußball-Verband (HFV) veranstaltet vom 27. November bis zum 31. Januar eine Neuauflage seines Online-Turniers auf der Konsole PlayStation 4, bei dem sich die Teilnehmer im beliebten Spiel "FIFA 21" messen. Der Name des Wettbewerbs: "HFV-StayAtHomeAgain-Cup 2020".

Insgesamt nehmen knapp über 200 Teams an dem Turnier teil. Hierbei gliedert sich die eSport-Veranstaltung zunächst einmal in zwei Staffeln - Nord und Süd - in denen die jeweiligen Teams innerhalb einzelner Gruppen, meist á vier Mannschaften, gegeneinander antreten. Die jeweils zwei Gruppenbesten qualifizieren sich nach der Hauptrunde für die Finalrunde, deren Startschuss am 18. Dezember erfolgt. Mitmachen dürfen alle Mitglieder aller HFV-Vereine mit einem gültigen Spielpass und wenn diese über 16 Jahre alt sind. Jedes teilnehmende Team besteht aus drei bis fünf Spielern, die jeweiligen Begegnungen dauern zwei Halbzeiten á je sechs Minuten. In der Gruppenphase bestreitet jede Mannschaft zwei Spiele gegen einen jeweiligen Gegner - dabei müssen bei den einzelnen Spielen laut Spielordnung stets unterschiedliche Akteure am PlayStation-Controller sitzen.

Die heimischen Farben werden beim "HFV-StayAtHomeAgain-Cup 2020" durch den JFV Alsfeld und den SV Germania Bobenhausen vertreten. Beide Farben sind in der Nordstaffel an den Start gegangen.

Für den JFV Alsfeld gab es zum Auftakt gemischte Resultate. Die Alsfelder mussten am Wochenende in ihrer Gruppe W gegen das Team "Moischtegerns" des TSV Moischt antreten und patzte hierbei einmal mit 0:2, beim zweiten Duell kam es hingegen zu einem 3:3-Remis. Nächste Woche warten dann die "SGM_eSports" der SG Marborn, ehe der JFV gegen den letzten Gruppengegner "Wallauer Füchse" (FV Wallau) antreten muss.

Zwei Niederlagen hatte am ersten Spieltag der SV Bobenhausen, eigentlich in der Alsfelder Fußball-Kreisliga B beheimatet, zu quittieren. Das Team um die SVB-Youngsters Jo Thieme, Tim Röper, Alexander Rube, Fabio Besesi und Alexander Rube unterlag in der Gruppe V dem Team "1863" des TSV Spangenberg mit 0:12 und 2:5. Am kommenden Wochenende kreuzen die Vogelsberger mit den "Heidekicker" des SSV Bottenhorn die Klingen, ehe die SG Neuental/Jesberg zum Tanz bittet.