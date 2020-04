KSG Radmühl gewinnt Derby gegen FSG Vogelsberg

Foto: dpa

Lauterbach (kk). Die eSport-Liga Mittelhessen hat einen erfolgreichen Start hingelegt. Beim "Fifa20"-Kick an der PlayStation 4 beteiligen sich 124 Teams aus den 13 Fußballkreisen von FuPa Mittelhessen. Diese spielen in sechs Staffeln bis Mitte Juli ihre Besten aus. In Staffel D tummeln sich 20 Mannschaften aus den Fußballkreisen Gelnhausen, Lauterbach-Hünfeld, Schlüchtern und Fulda. Hier spielt auch ein intellektuell beeinträchtigtes Team vom Hessischen Reha- und Behindertensportverband.

Die vier heimischen Vertreter haben an diesem ersten Doppelspieltag jeweils Federn lassen müssen. Während das Trio FSG Vogelsberg sowie KSG Radmühl und KSG Radmühl allerdings auch einen Sieg einfahren konnten, unterlag die SG Landenhausen in beiden Partien. Gleichwohl gehören die Bezwinger des Stammvereins des A-Ligisten FSG Wartenberg/Salzschlirf zu den gerade einmal vier Teams, die zum Auftakt jeweils doppelt erfolgreich waren: 7:5-Sieger KG Wittgeborn (Kreisliga A Gelnhausen) und FC 03 Gelnhausen II (Kreisliga B Gelnhausen) reihen sich hinter den Topteams FC 03 Gelnhausen und SV Altenmittlau (beide Kreisoberliga Gelnhausen) auf den Rängen drei und vier ein. Die SG Landenhausen rangiert auf dem 18. Platz und ist neben den dahinter folgenden SV Hochland Fischborn II (Kreisliga A Gelnhausen) und FSV Niedergründau (Kreisliga B Gelnhausen) eines von drei (noch) punktlosen Teams.

Derbysieger KSG Radmühl

Auch die KSG Radmühl hatte mit dem FC 03 Gelnhausen II (2:4) erfolglos Bekanntschaft gemacht. Allerdings gewann der Schlüchterner B-Ligist seinerseits das erste Vogelsberger Derby gegen die FSG Vogelsberg. Der Süd-Kreisoberligist musste sich mit 2:4 beugen, nachdem man zum Auftakt noch mit 4:3 gegen die SG Hesseldorf/Weilers/Neudorf (Kreisliga A Gelnhausen) die Oberhand behalten hatte. Damit liegen die Konsolen-Cracks der FSG Vogelsberg in der aktuellen Tabelle auf dem elften Rang, punktgleich, aber mit dem schlechteren Torverhältnis, hinter den beiden Mannschaften der KSG Radmühl.

Aktuell die beste Vogelsberger Mannschaft ist das B-Team der KSG Radühl. Beide Partien des ersten Spieltags endeten mit 5:2. Während Radmühl II den SV Hochland Fischborn mit diesem Ergebnis in die Schranken wies, setzte es eine ebenso deutliche Niederlage gegen das B-Team der HBRS-Auswahl.

Am Montag geht es schon weiter. Dann steht unter anderem das Derby zwischen FSG Vogelsberg und SG Landenhausen an.