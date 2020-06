KSG Radmühl I bleibt in Schlagdistanz

Foto: dpa

Lauterbach (mcs). Auf den Fußballplätzen herrscht aufgrund der Kontaktsperren landauf, landab zwar noch weitestgehend Leere, dafür rollt der Ball zumindest virtuell durch die Wohnzimmer einiger heimischer Vereine und Spieler. So treten in der E-Sport-Liga des Fußballportals "FuPa Mittelhessen" gleich vier Vertreter der Region an. In Gruppe D duellieren sich dabei die FSG Vogelsberg, die SG Landenhausen und die KSG Radmühl, die sogar mit zwei Teams an den Start gegangen ist, im Online-Fußballspiel Fifa 2020, ausgetragen auf der Playstation 4. Die ersten vier Team qualifizieren sich dabei nach Ende der Hauptrunde für die K.o.-Phase, der Tabellenfünfte darf zumindest noch auf ein Weiterkommen kommen.

Dabei sind mittlerweile bereits 14 Partien absolviert, nur noch fünf der 19 Spiele langen Hauptrunde zu absolvieren. Der Weg in die Playoffs ist für die heimischen Teams aber mittlerweile nicht nur steinig, sondern für die meisten Vertreter nicht mehr zu bezwingen. Lange Zeit am besten platziert war die FSG Vogelsberg, ist in den letzten Wochen in der Tabelle aber abgerutscht. Sechs Niederlagen aus den vergangenen sieben Spielen sind hierfür der Grund. Auch am vergangenen Montag sah die Ortwein-Truppe kein Land und musste sich sowohl gegen Pilgerzell als auch gegen Wüstwillenroth mit 1:7 geschlagen geben. Mittlerweile nimmt die FSG den 14. Platz ein.

Den letzten und damit die "Rote Laterne" hat nach wie vor die KSG Radmühl II inne, auch bei den Partien dieser Woche gelang es nicht, die magere Ausbeute von nur drei Zählern zu verbessern und im Tableau zu klettern. Im Gegenteil: Nach dem 0:6 gegen Sotzbach/Birstein kam es gegen Hesseldorf noch schlimmer, bei der 0:9-Niederlage entging die "Zwote" der KSG nur denkbar knapp einer zweistelligen Pleite.

Eine kuriose Bilanz weist auch weiterhin die SG Landenhausen auf, die mit sechs Punkten nur einen Platz vor Radmühl II rangiert. Beide Siege gelangen dem Team um Nico Kaspar dabei am dritten Spielabend, seitdem folgten allerdings vier Montage ohne jeden Punktgewinn. Diesmal setzte es gegen Wächtersbach eine heftige 0:8-Pleite, beim 0:1 gegen Pfaffenhausen lag Zähler Nummer sieben aber zumindest in der Luft.

Am besten platziert ist aktuell die KSG Radmühl I, die am Montag satte sechs Punkte einfuhr und mit 22 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz liegt. Nach einem kampflosen 3:0-Sieg gegen Wächtersbach legte Luis Feistel gegen Niedergründau nach, behielt mit 4:2 die Oberhand und brachte die KSG damit zumindest nochmal in Schlagdistanz. Platz fünf, auf dem aktuell Hesseldorf liegt und der für die Playoffs ausreichen könnte, ist damit vor den letzten fünf Saisonspielen nur noch ebenso viele Zähler entfernt. "Ich hatte in meinem Spiel alles im Griff, habe zur Halbzeit mit 4:0 geführt, dann aber hat mein Gegner nochmal aufgedreht, während bei mir nicht mehr viel lief", so Feistel zu seiner Partie, einen Blick voraus warf der Radmühler aber auch noch. "Klar ist das Ziel für die letzten Spieltage noch, Gas zu geben und die Plätze, die zum Weiterkommen reichen, nochmal zu attackieren."