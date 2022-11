LEC ändert Format - türkische und russische Liga degradiert

Die LEC wird zur „League of Legends EMEA Championship“ und ändert ihr Format. (© Riot Games/dpa)

Berlin (dpa) - - Entwickler Riot Games ändert im kommenden Jahr sowohl das Liga-Format der europäischen Liga LEC, als auch deren geografischen Umfang. Wie Riot mitteilte, umfasst die „League of Legends EMEA Championship“ künftig die Regionen Europa, Türkei, Mittlerer Osten, Afrika sowie die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), zu denen Russland gehört.

Im Zuge dessen werden die Ligen für GUS (LCL) und die Türkei (TCL) zu Regionalligen (ERLs) degradiert. Für Teams aus diesen Ligen gibt es im kommenden Jahr keinen direkten Weg mehr zur Weltmeisterschaft. Stattdessen können sie sich, wie etwa Mannschaften aus der deutschsprachigen Liga, für die EMEA Masters, zuvor EU Masters, qualifizieren.

Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine bleibt die LCL bis auf weiteres ausgesetzt.

LEC: Neues Format mit drei Splits

Auch das Wettkampfformat der LEC ändert sich. Es gibt jetzt drei Splits pro Jahr: Winter, Frühling und Sommer. Winter und Frühling finden vor, Sommer nach dem Mid-Season-Invitational (MSI) statt.

Zahl der Slots für Worlds noch unklar

Nach den drei Splits beginnen die LEC Season Finals mit sechs Mannschaften. Die Gewinner jedes Splits sind automatisch dafür qualifiziert. Für das letzte Wochenende dieser Finals gibt es außerdem erneut ein großes Arena-Event.

Die besten Teams der LEC Season Finals dürfen zur Weltmeisterschaft. Riot teilte allerdings noch nicht mit, wie viele Slots es für die LEC bei den Worlds geben wird. In der Vergangenheit gab es, je nach Performance der LEC beim MSI, drei oder vier Plätze für Europa, einen für die türkische und einen für die russische Liga.

Auch zu einer seit Jahren als Gerücht gehandelten Erweiterung der LEC um weitere Mannschaften gab es zunächst keine Angaben. In der LEC treten also weiterhin zehn europäische Teams an. 2023 sind hier wegen Verkäufen und Rebrandings zwei neue Namen dabei: Rogue übernimmt den Namen der französischen Organisation KOI und Misfits Gaming hat seinen Startplatz an Heretics aus Spanien verkauft.