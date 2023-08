LEC-Meister BrokenBlade: „Sind unsere größten Rivalen“

Antwort: G2 kämpft immer für Top Eins. Zum elften mal hat G2 jetzt einen Titel gewonnen, das ist mein dritter Titel mit G2. Und ich denke, das ist, weil wir einfach die besten in der Liga sind. Natürlich ist es auch ein bisschen unsere Marke, „cocky“ zu sein. Aber ich finde, dieses Jahr machen wir das am wenigsten von all den Jahren. Wir versuchen wirklich sehr viel mit Respekt zu spielen und von dieser Branding-Sache wegzukommen.