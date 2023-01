Mexikaner MkLeo gewinnt Smash-Ultimate-Turnier Genesis 9

MkLeo zeigte früh: Er will das Turniergelände nur mit dem Titel verlassen. In der ersten Runde ging er 2:0 in Führung. Nachdem er nur die dritte Karte abgeben musste, schloss er das Set mit einem weiteren Sieg ab. Der 1:1-Auftakt in Runde Zwei versprach eine ausgeglichenere Partie, doch MkLeo beendete das Finale rasch mit zwei Siegen infolge.