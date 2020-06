Michele Weiser spürt Druck wie auf dem Fußballplatz

Auf dem Sprung in die Endrunde: Michele Weiser, Teamkapitän der FSG Homberg/Ober-Ofleiden. Foto: Weiser/Steinert

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HOMBERG/OBER-OFLEIDEN (mcs). Obwohl der Abbruch der Fußballsaison nach den Empfehlungen des Hessischen Fußball-Verbandes praktisch beschlossene Sache ist, rollt der Ball zumindest noch virtuell durch die Wohnzimmer einiger heimischer Fußballvereine. Auf dem Amateurfußball-Portal "FuPa Mittelhessen" messen sich seit einige Wochen über 120 Teams, um zu ermitteln, wer der Beste im Online-Fußballspiel Fifa 2020, ausgetragen auf der Playstation 4, ist.

Sechs Gruppen sind dabei am Start, die ersten vier Mannschaften einer jeden Staffel qualifizieren sich dabei nach Ende der Hauptrunde für die K.O.-Phase, der Tabellenfünfte darf zumindest noch auf ein Weiterkommen hoffen.

Und gute Aussichten auf die Playoff-Ränge hat vor dem letzten Spielabend die FSG Homberg/Ober-Ofleiden, die aktuell den fünften Tabellenplatz belegt, im Vergleich zu vielen anderen Teams aber noch drei statt zwei Spiele absolvieren kann. Und die Zielsetzung, die schon von Beginn an feststand, hat sich auch vor den letzten Partien der Hauptrunde nicht geändert. "Wir spielen schon seit vielen Jahren sehr regelmäßig und hatten uns daher vorgenommen, unter die ersten Vier zu kommen. Die Chancen dafür, dass wir das schaffen, sind nach wie vor sehr gut, jetzt wollen wir nochmal alles raushauen", berichtet FSG-Teamkapitän Michele Weiser, der gemeinsam mit Marcel Preiß für Homberg/Ober-Ofleiden an den Start geht. Dass das Ganze aber eine wirkliche "Team-Veranstaltung" ist, beweist die Tatsache, dass die Spiele immer live im Internet gestreamt werden und die restlichen Mannschaftskameraden dadurch mitfiebern können. "Was aber nicht immer von Vorteil ist, denn natürlich hat man dadurch als Spieler auch einen gewissen Druck und will auch die Erwartungen erfüllen", fügt Weiser an.

Am jüngsten Spieltag lief es für die FSG nicht rund, wichtige Punkte im Kampf um die Playoff-Qualifikation wurden verpasst. Denn zum einen hatte der ursprüngliche Gegner Stockheim II schon vor geraumer Zeit zurückgezogen, sodass alle Spiele annulliert wurden, zum anderen setzte es in der zweiten Partie des Abends eine 1:4-Pleite gegen den Tabellenzweiten Ober-Schmitten/Eichelsdorf. "Ich habe zwar 1:0 geführt, bin dann aber gar nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen. Mein Gegner hat es aber auch richtig gut gemacht und an diesem Abend auch noch ein weiteres Topspiel für sich entschieden", berichtete Weiser.

Dieser rutschte mit dem Kollegen Preiß durch den punktlosen Spieltag mit nach wie vor 35 Zählern auf den fünften Tabellenplatz ab, der eventuell aber auch fürs Weiterkommen reichen könnte. Für den sicheren Qualirang fehlen der FSG aber nur zwei Punkte und bei noch drei ausstehenden Spielen gegen Steinberg/Glashütten I (9.), die SpVgg. Mücke (8.) und Steinberg/Glashütten II (12.) scheint ein Weiterkommen durchaus im Bereich des Möglichen zu liegen. Der Teamkapitän hat die Parole für das Vorrundenfinale zumindest schon ausgegeben: "Wir wollen nach Möglichkeit natürlich alle Spiele gewinnen und uns auf jeden Fall einen Platz unter den besten Vier sichern", gibt sich Weiser kämpferisch.

Chancen auf das Weiterkommen haben die weiteren heimischen Vertreter vor dem letzten Hautprunden-Spieltag derweil nicht mehr. Die acht platzierte SpVgg. Mücke weist schon einen zu großen Punkterückstand auf, neben den im Mittelfeld platzierten Teams aus Appenrod/Maulbach (10.) und Groß-Felda (11.) sind die weiteren Mannschaften im hinteren Tabellenfeld zu finden.