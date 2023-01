Mit Mouz und Mercedes: ESL Faceit startet Simracing-Turniere

Statt etwa auf in der Simracing-Szene etablierte Simulationen wie iRacing oder Assetto Corsa zu setzen, arbeitet EFG mit dem Studio des Spiels „Rennsport“ zusammen. Auch dieses soll einen realistischen Ansatz verfolgen, befindet sich aber noch in Arbeit und ist bislang nicht offen spielbar. Trotz des frühen Entwicklungsstadiums soll die Frühlingssaison bereits am 11. Februar im Rahmen der IEM Katowice starten.