Mousesports suspendiert CS:GO-Trainer

Hamburg - Die deutsche E-Sport-Organisation Mousesports hat den Trainer ihres Counter-Strike-Teams suspendiert. Allan «Rejin» Petersen hatte über Twitter bekanntgegeben, in der Vergangenheit einen Fehler im Spiel benutzt zu haben, der ihm eine verbesserte Sicht über die Karte ermöglichte.

Er habe den «Trainer-Bug» einige Male genutzt, als er noch Coach des dänischen Teams Tricked war, so Rejin auf Twitter. In seiner Zeit bei Mousesports habe er den Bug allerdings nicht genutzt. Dies bestätigte auch Mousesports, das den Sachverhalt in Zusammenarbeit mit dem E-Sport-Schiedsrichter Michal Slowinski bearbeitet.

Rejin bleibt suspendiert, bis die Untersuchungen zu seiner Bug-Nutzung beendet sind. Für ein ähnliches Vergehen hatte etwa Heroic-Trainer Nicolai «HUNDEN» Petersen bereits eine zwölfmonatige Sperre von der ESL erhalten.

Tausende Aufnahmen von Profi-Spielen werden derzeit von Experten nach weiteren Fehlverhalten von Trainern gesichtet.

