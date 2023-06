Mouz bricht Siegesserie von Spandau in LoL-Liga Prime League

Nach dem frühen Playoff-Aus in der letzten Saison zeigte sich Spandau im Sommer bislang in starker Form. Nur SK Prime schlug die Eintracht in der ersten Spielwoche bisher, bis Mouz nun mit einer souveränen Leistung der zweite Streich gelang. Da SK und Unicorns of Love: Sexy Edition in der vierten Woche beide Spiele gewonnen, schließen die zwei bisherigen Verfolger neben Spandau an die Tabellenspitze auf.