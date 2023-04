Mouz schlägt FaZe im RMR-Turnier und fährt zum CS:GO-Major

Nach dem Triumph in der ESL Pro League ging FaZe neben Natus Vincere als klarer Favorit in das erste der beiden europäischen RMR-Turniere. Während Navi die Qualifikation problemlos meisterte, vergab FaZe zwei Chancen und konnte auch Mouz im fünften Spiel nicht besiegen. Damit muss das Team im Last Chance Bracket antreten, in dem sechs Teams um einen verbleibenden Platz kämpfen.