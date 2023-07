Mouz stolpert als letztes Team in Prime-League-Playoffs

Im Klassiker gegen BIG hatten von Anfang an die Berliner die Zügel in der Hand. Mouz schaffte kein Comeback. Das Schicksal des Teams hing danach von E wie Einfach ab, für das es um den letzten Playoff-Platz ging. Das Spiel gegen Unicorns of Love SE war hart umkämpft, letztlich behaupteten sich die Einhörner aber. Ewis zerplatzter Playoff-Traum bedeutete damit die nächste Runde für Mouz.