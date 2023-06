Mouz und G2 Esports erreichen Playoffs in CS:GO IEM Dallas

In einem nur teilweise starken Teilnehmerfeld, in dem einige Teams mit Ersatzspielern angereist waren, wirkten die beiden deutschen Organisationen von Beginn wacher. Mouz musste nur gegen den Topfavoriten Heroic eine Niederlage einstecken, souveräne 2:0-Siege gegen Furia und OG beförderten die Mannschaft aber dennoch in die nächste Runde.