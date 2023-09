München wird Austragungsort der LEC Season Finals 2024

Deutschland ist bereits Heimat der LEC: Früher fanden die Spiele der damaligen EU LCS in Köln statt, bevor der Standort 2015 nach Berlin verlegt wurde. Nach dem Ende der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wurden die Finals der Liga wieder in unterschiedlichen europäischen Städten ausgetragen, 2022 zunächst im schwedischen Malmö und derzeit in Montpellier (Frankreich).