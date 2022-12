Neuer Eintracht-Kader besiegt NNO im Prime-Showmatch

Spandau ging in der ersten Partie früh in Führung und dominierte das frühe Spiel. Immer wieder gelang es NNO jedoch, einzelne Helden der Gegner zu eliminieren. In der Folge konnte das Streamer-Team mehrere Versuche, das Spiel zu beenden, abwehren. Nach rund 34 Minuten und 35 Eliminierungen auf Spandaus Seite fiel jedoch der rote Nexus.