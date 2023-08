NRG überrascht Cloud9 und holt Meisterschaft in LoL-Liga LCS

In der regulären Saison belegte NRG nur den fünften Platz, schlug in den Playoffs mit Team Liquid und Golden Guardians aber direkt zwei schwierige Gegner. Zwar gewann Cloud9 im Upper-Bracket-Finale klar mit 3:0, vor größerem Publikum gelang NRG im Finale aber die Revanche. Im ersten Spiel ging Cloud9 noch in Führung, doch NRG kam stark zurück und entriss dem Gegner den dritten LCS-Titel in Folge.