OG schlägt Nigma in Dota Pro Circuit und zieht gleich

„Nach diesem Sieg fühlen wir uns viel besser. Endlich haben wir wieder ein Match gewonnen, nach so langer Zeit“, freute sich Tommy „Taiga“ Le im Interview nach dem Spiel. Mit dem Erfolg über Nigma zieht OG wieder mit dem ebenfalls schwachen Team um Kuro „KuroKy“ Takhasomi gleich. Die beiden Teams kontrahieren am unteren Ende der Tabelle im Kampf um den Verbleib in Division 1.