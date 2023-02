Oliveira ist erster chinesischer Weltmeister in Starcraft 2

In der Gruppenphase kam der Chinese nur knapp über den dritten Platz in die Playoffs - von da spielte er sich in die Herzen des Publikums. Runde um Runde galt er als Underdog. Er schaltete den Deutschen Gabriel „HeroMarine“ Segat aus (3:1), danach Ex-Weltmeister Riccardo „Reynor“ Romiti (3:2), dann Kim „herO“ Joon-ho. Immer mit einem Lachen im Gesicht, als könne er es selbst nicht glauben.