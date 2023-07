Overwatch League vor dem Aus? Teams sollen abstimmen

Wie Wettkämpfe ab dem kommenden Jahr in Overwatch 2 aussehen könnten, ist noch unklar. OWL-Commissioner Sean Miller sagte in einem Interview mit „The Verge“: „Ich möchte insbesondere klarstellen: Overwatch bleibt auch im Jahr 2024 und darüber hinaus einem kompetetiven Ökosystem gegenüber verpflichtet. Und wir arbeiten daran, die globale Szene wiederzubeleben, und Spieler und Fans in den Vordergrund zu stellen.“ Nähere Angaben zur Struktur der Liga 2024 machte er nicht.