Project Stryker: Vom Nachtclub zur E-Sport-Schaltzentrale

Dublin (dpa) - . Egal ob das LEC-Studio in Berlin, der LoL Park im koreanischen Seoul oder Hallen in der ganzen Welt: E-Sport-Fans kennen die Orte, in denen Riot Games die eigenen Turniere in den Diszplinen „League of Legends“ oder „Valorant“ austrägt. Weniger bekannt ist jedoch ein Gebäude im Norden der irischen Hauptstadt Dublin, in dem sich das Unternehmen Mitte 2022 niedergelassen hat.