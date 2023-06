RB Leipzig ist DFB-ePokalsieger in FIFA 23

Frankfurt am Main (dpa) - . Es war der letzte nationale Titel, der den Rebelz im Trophäenschrank fehlte: RB Leipzig hat den DFB-ePokal in FIFA 23 gewonnen. Nach Elfmeterschießen streckten Umut „Umut“ Gültekin und Richard „Gaucho“ Hormes den goldenen Pott vor dem Publikum am DFB-Campus in die Höhe.