Riot kündigt Valorant-Turnierplan für 2024 an

Ähnlich wie Anfang 2023, als das „LOCK//IN“-Turnier den Auftakt in die Franchising-Ära einläutete, wird in der nächsten Saison erneut ein Turnier vor dem Start der Ligen stattfinden. Pro Region werden in getrennten Kick-Off-Turnieren über zwei Wochen jeweils zwei Teams ermittelt, die im März beim ersten Masters-Turnier in Madrid antreten.