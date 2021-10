Schalke Evolution schlägt BIG im LoL Prime League Winter Cup

Auch während der LoL-WM sind Schalke und BIG in der Prime League am Start. Foto: Prime League/Freaks 4U Gaming/dpa (Bild: dpa) (Foto: Prime League/Freaks 4U Gaming/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Berlin/Gelsenkirchen - Im Sommer hatte Schalke 04 Evolution noch die Playoffs verpasst, nun hat das Team im Winter Cup der League-of-Legends-Liga Prime League den amtierenden Meister BIG mit 3:1 geschlagen.

«Im Vergleich zu BIG haben wir einfach mehr gespielt», sagte S04-Jungler Patrick «Obsess» Engelmann im Interview nach dem Spiel. «Es ist ein großer Faktor, dass das Selbstvertrauen wieder da ist. Im Sommer hat man gesehen, dass wir eher mit Angst gespielt haben.»

In der Sommersaison hatte Schalke Evolution die Playoffs verpasst, im Winter Cup zeigte sich das Team nun aber deutlich verbessert. Bereits in einem actionreichen ersten Spiel zeigten sich die Gelsenkirchener als formstärker als BIG, und setzten sich in der Serie am Ende trotz eines zwischenzeitlichen Ausgleichs durch.

Sommerfinalist Penta 1860 ist nach Niederlagen gegen Unicorns of Love Sexy Edition und Team GamerLegion bereits frühzeitig ausgeschieden.

© dpa-infocom, dpa:211015-99-611468/2