Seoul Infernal und Atlanta auf Top-Kurs in Overwatch League

Das Sommerturnier eröffnet hatten am Vortag drei Spiele in der Region West. Tabellenführer Atlanta Reign baute in einem vernichtenden 3:0-Sieg gegen London Spitfire seine Vorherrschaft als ungeschlagener König des Westens weiter aus. Auch die Begegnungen von Florida Mayhem gegen Houston Outlaws und San Francisco Shock gegen Los Angeles Gladiators endeten jeweils 3:0.