Serral triumphiert bei Master's Coliseum in Starcraft 2

In der Gruppenphase sah es nach einem glatten Durchmarsch für Serral aus. In fünf Best-of-Three-Serien gab er keine einzige Map ab. In der ersten Runde der Upper-Bracket unterlief dem Zerg-Spieler dann ein überraschender Stolperer: Serral verlor gegen den jungen Franzosen Clément „Clem“ Desplanches mit 1:3.