Serral triumphiert in ESL Starcraft 2 Masters Summer

Julian „Lambo“ Brosig schaffte es in die Top 12. In der vierten Runde der Upper Bracket verlor der Deutsche gegen den Südkoreaner Park „Dark“ Ryung-woo (0-3).„Ich habe mein Bestes gegeben, aber Dark war heute ein bisschen zu gut für mich“, schrieb Lambo nach dem Turnier auf seinem Twitter-Kanal. „Insgesamt habe ich mich in der Lan-Umgebung sehr wohl gefühlt und in den meisten Partien gut gespielt“, resümierte er sein Turnier.