Sieg gegen Ovation: Dsyre gewinnt Valorant DACH Evolution

Es war eine Entwicklung, die alle Lower-Bracket-Gegner auf dem Weg ins Finale zu spüren bekamen. In sechs Duellen gelang keinem Team - darunter Mouz, Alternate aTTaX und das Überraschungsteam der Playoffs von Unicorns of Love -, ein Map-Gewinn gegen Dsyre. Weil auch im Finale keine Map abgegeben wurde, gelang den E-Sportlern zudem ein perfekter Lower-Bracket-Run mit sieben Siegen in sieben Spielen bei einer perfekten 15:0-Map-Bilanz.