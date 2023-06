„Sind das Dark Horse“ - CGN will Valorant Ascension gewinnen

Sollte das Team beim Ascension gewinnen, winkt der Aufstieg in die EMEA League. Weil die Teilnahme an der Topliga an Bedingungen durch Veranstalter Riot Games geknüpft ist, wird im Hintergrund bereits gearbeitet, wie Lucas Studt, Geschäftsführer der CGN Esports GmbH, auf dpa-Anfrage erklärte. Man sei „bestens vorbereitet auf jegliche Hürden“, weil: „Wer zu der Valorant Elite Europas gehören möchte, muss sich entsprechend vorbereiten.“