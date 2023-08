SK Gaming Prime bei EMEA Masters gegen Team Go ausgeschieden

In der vierten Partie standen die Kölner dann kurz vor dem Halbfinale, doch Go rappelte sich auf und brachte die Serie ins entscheidende fünfte Spiel. Zwar zeigte SK dort nochmal Kampfgeist, in einem Krimi über 45 Minuten unterlag der deutsche Meister dann aber letztendlich. In einem französischen Halbfinale trifft Go nun auf LFL-Titelträger Kcorp, der den amtierenden EMEA-Masters-Meister Istanbul Wildcats klar mit 3:0 aus dem Turnier geworfen hatte.