Smash Ultimate Summit: Starker Auftakt mit Sparg0 und MkLeo

Der Summit 6 ist das vorerst letzte Smash-Bros-Turnier von Beyond the Summit. Die 2012 gegründete E-Sport-Produktionsfirma, die Turniere in diversen E-Sport-Disziplinen organisiert hat, gab jüngst bekannt, dass sie ihre Belegschaft entlassen und künftige Pläne überdenken werde. Grund dafür seien finanzielle Engpässe, auch wegen der Corona-Pandemie.