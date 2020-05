SV Nieder-Moos wirft SC Waldgirmes aus dem Rennen

Grafik: Rosenkranz

Nieder-Moos (mcs). Der SV Nieder-Moos marschiert, der Start in die K.o.-Phase des "Stay at home Cups" des Hessischen Fußball-Verbands (HFV) gelang dem Team von Christian Schneider und Sebastian Otto bravourös. Der Vertreter aus der Kreisliga A Schlüchtern traf in der Runde der letzten 64 der Nord-Staffel auf die B-Junioren des SC Waldgirmes und setzte sich dabei souverän, wenn auch ergebnismäßig knapp mit 2:1-Siegen gegen den Nachwuchs des Hessenligisten durch.

"Wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass wir auch diese Runde meistern, in die nächste einziehen konnten und natürlich vor allem darüber, dass wir den SV Nieder-Moos weiterhin so erfolgreich und positiv repräsentieren können", freute sich Teamkapitän Schneider über das Weiterkommen.

Den Grundstein für den Gesamtsieg in der Serie "Best-of-Three" (wer zuerst zwei Spiele für sich entschieden hat, zieht in die nächste Runde ein) hatte Sebastian Otto in Spiel eins gelegt, bei dem er sich knapp, aber verdient mit 3:2 gegen den Waldgirmeser Luca Rauber durchsetzen konnte. "Nach der Halbzeit konnte ich meine Überlegenheit endlich auch in Tore ummünzen. Nach dem 2:0 habe ich meinen Gegner durch einen Patzer meines Torhüter zwar nochmal herankommen lassen, konnte aber das 3:1 nachlegen und damit für die Entscheidung sorgen. Der Anschlusstreffer kam dann zu spät, ich konnte die Führung bis zum Ende souverän verteidigen", berichtete Otto.

Das Weiterkommen sicherte dann bereits in der nächsten Partie Kapitän Schneider, der sich trotz eines frühen Gegentreffers klar mit 4:1 durchsetzte und damit schon den entscheidenden zweiten Punkt für Nieder-Moos einfuhr. "Nach dem frühen Rückstand gewann Christian mehr und mehr die Oberhand und dominierte das Spiel. Die Führung vor der Halbzeit und der Doppelschlag nach der Pause besiegelten letztendlich dann unser Weiterkommen."

Nach der bereits entscheidenden 2:0-Gesamtführung nutzte der SV Nieder-Moos dann die Möglichkeit, um dem dritten Spieler, Sylvain Wenger, Spielpraxis zu verschaffen und Partie als Testspiel für ihn zu nutzen. Trotz einer zwischenzeitlichen 3:2-Führung musste sich Wenger seinem Gegner aber noch mit 3:5 geschlagen geben, was den letztlich unbedeutenden Ehrenpunkt für Waldgirmes bedeutete.

Dass eSport mittlerweile auch mehr ist, als eine von vielen despektierlich bezeichnete "Daddelei in den eigenen vier Wänden", verdeutlichen auch die Informationen von Alexander Betz. "Es sind schon Leute auf uns aufmerksam geworden. Die ersten Anfragen von möglichen Sponsoren liegen bereits vor, aber wir werden diese in aller Ruhe durchgehen", berichtete der SVN-Vereinsvorsitzende.

Weiter geht es für die Nieder-Mooser am kommenden Wochenende, dann wartet im Sechzehntelfinale die SG Trohe/Alten-Buseck. Das Team, beheimatet im Gießener Fußballkreis, setzte sich in der letzten Runde mit 2:1-Siegen (1:2, 4:1, 7:1) gegen den Rasdorfer SC durch.