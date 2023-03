Team BDS gewinnt reguläre Frühlings-Saison in der LoL LEC

Mit dem hart erkämpften Sieg gegen Team Heretics am letzten Spieltag machte das Schweizer Team seine derzeit starke Performance mit Platz eins nach der regulären Saison vorerst perfekt. Für viele ist das gute Abschneiden von BDS eine Überraschung: Im Jahr 2022 war das Team immer am Tabellenende zu finden, auch in der Winter-Saison 2023 schnitt BDS mit Platz sieben nur marginal besser ab.