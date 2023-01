Team Secret für Rainbow Six Invitational qualifiziert

Einzig Secrets Kapitän Luke „Kendrew“ Kendrew hat bereits Weltmeisterschafts-Erfahrung. Lucas „Savage“ Alves, Reece „Astro“ Lambert und Dawid „Gruby“ werden in Montreal ihr internationales Debüt geben. Für Coach Marlon „Twister“ Mello, der unter anderem die in Brasilien spielenden Teams Black Dragons, Ninjas in Pyjamas, FaZe Clan und Furia Esports zum Six Invitational führen konnte, ist es bereits die sechste Teilnahme an der Weltmeisterschaft.