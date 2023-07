Triple perfekt: RB Leipzig ist Clubweltmeister in FIFA 23

„Wenn ich irgendwann auf meine Karriere zurückblicke, werde ich wissen, dass dies die erste große Trophäe war, die ich gewonnen habe“, sagte FIFA-Wunderkind Anders „RBLZ_Vejrgang“ Vejrgang. Der 17-Jährige machte eine klare Ansage an die Szene, er kann noch die Weltmeisterschaften der Nationen und den Einzeltitel holen. „Die Hater können so viel reden, wie sie wollen, aber jetzt habe ich den ersten Titel gewonnen und ich will auch die anderen beiden holen“, sagte er.