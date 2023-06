Umut und Dullenmike in Playoffs der VBL Grand Finals

Köln (dpa) - . In der Gruppenphase des Finalturniers der FIFA 23 Virtual Bundesliga (VBL) sind die Favoriten in die Playoffs vorgerückt. Weltmeister Umut „Umut“ Gültekin (3:1 Siege) von RB Leipzig und Titelverteidiger Dylan „Dullenmike“ Neuhausen (3:1) von Fokus Clan kamen in Gruppe A unter die besten Fünf und rücken damit direkt in die K.o.-Runde vor.