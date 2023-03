Unicorns gehen als Tabellenführer in Prime-League-Playoffs

An der Tabellenspitze ging es noch darum, wer die Playoffs in der Upper Bracket beginnt. Mit einem hart erkämpften Sieg gegen den Tabellenletzten NNO Prime sicherte sich Titelverteidiger Unicorns of Love: Sexy Edition den ersten Platz. Dank Niederlagen von Eintracht Spandau und Schalke 04 ging Platz Zwei an das seit sechs Spielen ungeschlagene SK Gaming Prime.