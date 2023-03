Unicorns of Love überholt Eintracht Spandau in Prime League

Nachdem Unicorns of Love und Spandau einen knappen Monat lang immer im Gleichzug gewonnen hatten, gingen beide auf dem ersten Platz in das direkte Duell. Niederlagen am Vortag hatten den Vorsprung aber bereits schmelzen lassen. Den Unterschied in einem lange ausgeglichenen Spiel machte ein Kampf um die Baron-Verstärkungen, den Unicorns of Love für sich entschied und zum Sieg ausspielte.